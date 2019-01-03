واشنطن تنذر طهران بشأن صواريخها البالستية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزير خارجيتها مايك بومبيو إنذارا الى إيران حذرتها فيه من المضي قدما في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء وطالبها بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية.



بومبيو أضاف في بيان أن الولايات المتحدة لن تقف موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للأنظمة الإيرانية وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر.

و تابع بومبيو في بيانه "ننصح النظام الايراني بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الصاروخية الاستفزازية تلك و وقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية".



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