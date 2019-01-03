ترامب : إيران تراجعت كثيرا منذ وصولي للرئاسة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تراجعت كثيرا منذ وصوله إلى الرئاسة في الولايات المتحدة، واعتبر ترامب خلال اجتماع مع فريقه الحكومي في البيت الأبيض أن إلغاء الاتفاق النووي فتح الباب أمام وقف طموحات إيران في السيطرة على الشرق الأوسط.

وقال ترامب إن إيران لم تعد الدولة التي كانت عليها يوما ما، حيث يسحبون قواتهم وميليشياتهم من هناك، كما يسحبونها من اليمن.

وفي الشأن السوري، قال ترامب إن واشنطن ستواصل دعم وحماية الأكراد في سوريا، حتى بعد سحب القوات الأميركية من هناك.

وأضاف أن القوات الأميركية ستنسحب من سوريا بعد فترة زمنية، مشيرا إلى أنه لم يحدد أبدًا أربعة أشهر جدولا زمنيا للانسحاب.

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