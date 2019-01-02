ترامب ينفي تحديد فترة زمنية للانسحاب من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحديد فترة زمنية لانسحاب قواته من سوريا.

وقال ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، الأربعاء، إنه لم يحدد بالمطلق أربعة أشهر، جدولاً زمنياً للانسحاب، الذي كان قد أعلنه الشهر الماضي، لافتاً إلى أنّ واشنطن، تريد حماية الأكراد في سوريا حتى مع سحب قواتها منها.



وفي وقت سابق، أشارت تقارير صحفية إلى أنّ فترة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، قد تمتد لحوالي 4 أشهر، بينما قال مسؤول أمريكي، إنه من المتوقع أن يكون الإطار الزمني لسحب القوات الأمريكية من سوريا بين 60 و100 يوم، عند اكتمال المراحل الأخيرة من آخر عملية ضد داعش، في إشارة إلى العملية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية، في آخر جيب للتنظيم، شرق الفرات 2018.

وكان ترامب، تجاهل نصائح عدد من كبار مساعديه للأمن القومي، واتخذ القرار بشكل مفاجئ، دون تشاور مع المشرعين، أو حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، الذين يشاركون في العمليات ضد تنظيم داعش.

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