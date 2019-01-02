ترامب يأمل عقد قمة ثانية مع كيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله بعقد قمّة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، غداة إبداء الأخير استعداده للقاء ترامب في أي وقت.



وفي عام 2018 اتّخَذ كيم سلسلة مبادرات، أبرزها القمّة التاريخيّة التي عَقدها مع ترامب في سنغافورة في شهر حزيران/يونيو الماضي .

وخلال القمّة التاريخية في سنغافورة تعهّد كيم نزع القدرات النووية لبلاده ولكن من دون الاتفاق على تفاصيل أو على برنامج زمني محدّد.



وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبدى قبل أسبوعين أمله بعقد قمة ثانية بين ترامب وكيم "بُعيد رأس السنة".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أنا أيضاً أتطلّع للقاء الزعيم كيم الذي يعي جيّداً أنّ كوريا الشمالية لديها مقوّمات اقتصادية رائعة!".

وأتت تغريدة ترامب غداة قول الزعيم الكوري الشمالي في خطاب بمناسبة العام الجديد إنّه مستعدّ للقاء ترامب في أي وقت كان، وتحذيره في الوقت نفسه من أنّ بيونغ يانغ لن تتوانى عن تغيير نهجها إذا ما أبقت واشنطن على العقوبات التي تفرضها على نظامه.

وقال كيم في خطاب بثّه التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي "إذا لم تلتزم الولايات المتّحدة وعدها الذي قطعته أمام العالم، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى النظر في طريقة جديدة لحماية سيادتنا ومصالحنا".

وأبدى كيم استعداده للقاء ترامب في أيّ وقت، قائلاً "أنا مستعدّ للجلوس مجدّداً مع الرئيس الأمريكي في أيّ وقت في المستقبل وسأبذل وداً بكلّ الطُرق لتحقيق نتيجة يرحّب بها المجتمع الدولي".

للمزيد:

بريطانيا تعتقل شخصا على خلفية هجوم مانشستر