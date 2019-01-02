بريطانيا تعتقل شخصا على خلفية هجوم مانشستر

أخبار الآن| مانشستر - بريطانيا - (ا ف ب)

قالت شرطة منطقة مانشستر الكبرى إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما يشتبه به في طعن ثلاثة أشخاص في محطة قطارات فيكتوريا بمدينة مانشستر محتجز بموجب قانون الصحة النفسية وذلك رغم استمرار التحقيق الذي تجريه شرطة مكافحة الإرهاب.

وأضافت الشرطة في بيان "لا يزال تحقيق شرطة مكافحة الإرهاب مستمرا. لا يوجد ما يشير إلى ضلوع أشخاص آخرين في هذا الهجوم لكن التأكد من هذا يظل أولوية رئيسية للتحقيق".

قال روب بوتس مساعد رئيس شرطة مدينة مانشستر الكبرى في بيان "الأحداث التي وقعت ستسبب بلا شك قلقا للناس، لكنني أود أن أؤكد أن الواقعة انتهت، وأن رجلا قيد الاحتجاز ولا يوجد حاليا أي معلومات مخابراتية تشير إلى أي تهديد أكبر في هذا الوقت".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 20,50 ت غ في وقت كان كثيرون من أهالي المدينة يحتفلون بليلة رأس السنة.

وقال شاهد يُدعى سام كلاك (38 عاما) ويعمل منتجًا في إذاعة "بي بي سي" إنّه سمع منفّذ الهجوم يصرخ بهتافات اوضحت انتمائه لتنظيم داعش قبل الاعتداء وخلال تنفيذه.

وتابع كلاك أنه سمع المشتبه به يقول "طالما واصلتم قصف بلدان أخرى، فإنّ هذه الأمور ستستمرّ في الحدوث".



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