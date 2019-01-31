مجلس الأمن يعين لوليسغارد رئيساً لبعثة اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

وافق مجلس الأمن الدولي على تعيين الضّابط الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد ليحلّ مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميّين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كامرت.



ولم يعترض أيّ من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على هذا التّعيين, الذي كان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترحه في وقت سابق.



واستناداً إلى دبلوماسيّين، كانت علاقات كامرت متوتّرة مع كلّ من المتمرّدين الحوثيّين ومبعوث الأمم المتّحدة البريطاني مارتن غريفيثس.

وبعيد وصوله إلى اليمن، اعترض الحوثيّون على تعيين كامرت، وتعرّض موكبه في 17 كانون الثاني/يناير لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وقالت الأمم المتّحدة إنّها لا تعرف مصدر إطلاق النار.

وقاد الجنرال لوليسغارد البعثة الأمميّة في مالي بين عامي 2015 و2016، قبل أن يُصبح الممثّل العسكري للدنمارك في حلف دول شمال الأطلسي والاتّحاد الأوروبّي.

ولد لوليسغارد في عام 1960، وكان خصوصاً مستشاراً عسكرياً لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وخدم في بعثات لحفظ السلام في العراق والبوسنة.

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