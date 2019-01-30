ميليشيا الحوثي تخرق وقف النار

أخبار الآن | الحديدة – اليمن (وكالات)

ذكرت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي خرقت وقف النار في الحديدة , بعد ساعات من مغادرة المبعوث الأممي مارتن غريفثس المدينة. وأوضحت المصادر الميدانية أن الاشتباكات وقعت بين عناصر الميليشيات , وقوات الجيش والمقاومة في مناطق التماس , واستمرت حتى ساعات الفجر، حيث صد الجيش محاولات تسلل للميليشيات إلى مواقعه في مناطق التماس وبعض الأحياء جنوب وشرق المدينة.

وفي الأثناء، تعرضت مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة لقصف بمدفعية الهاون من قبل الميليشيات، أسفر عن مقتل طفل وتضرر عدة منازل في المدينة.

وفي الريف الغربي لمحافظة تعز، تجدد القتال بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات الحوثية في جبهة مقبنة حيث صدت قوات الجيش هجوماً للميليشيات استهدفت من خلاله استعادة مرتفعات العودية.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش أفشل الهجوم بعد اشتباكات عنيفة دارت في جبلي العويد والبارقة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

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