التحالف: 19 انتهاكاً لمليشيات الحوثي في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن 19 انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة اليمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أن الانتهاكات الحوثية، وقعت في مناطق التحيتا، وحيس، والفازه، والجبلية، والجاح، في إطار خروقات عدة مستمرة منذ اتفاق السويد.

وفي انتهاك واضح لبنود الاتفاق الذي وقعته الأطراف اليمنية في السويد، تواصل الميليشيات الحوثية، اعتدائتها في مدينة الحديدة.

ويومياً، يسجل التحالف العربي خروقات بالعشرات لمليشيسات الحوثي، بالتزامن مع تعطيل دخول السفن المحملة بالاغاثة إلى المدينة.

ولفت تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى وجود 4 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 12 يوماً، وقبل ذلك، كشفت اللجنة العليا للإغاثة أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، احتجزت أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، ومنعتها من الدخول إلى مينائي الحديدة والصليف بمدينة الحديدة.

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