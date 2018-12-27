قرقاش: دور العرب في سوريا بات أكثر ضرورة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (بيان)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية دكتور أنور قرقاش أن الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي.



و ذكر قرقاش إن الإمارات تسعى عبر حضورها في دمشق إلى أن تكون الخيارات العربية حاضرة وأن تسهم في إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري.

و كانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت الخميس إعادة فتح سفارة الدولة في العاصمة السورية دمشق، وذلك في إطار حرص الإمارات على تعزيز التواجد العربي في سوريا.

و قالت الوزارة في بيان إن القائم بالأعمال بالنيابة "باشر مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من اليوم".

و أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري.

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