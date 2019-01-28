كاميرت يعود إلى اليمن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عاد الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت إلى الحديدة اليمنية , مع أعضاء فريق المراقبين الأمميين لاستئناف عمله من خلال لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.



المتحدث باسم الحكومة اليمينة راجح بادي كشف أن عودة كاميرت جاءت بعد وعود تلقاها المبعوث الأممي مارتن غريفيثس من الميليشيات بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، غير أن الحكومة اليمنية أكدت أن الميليشيات لن تلتزم بوعودها.

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وفي وقت سابق، قتل قيادي ميداني بارز في ميليشيات الحوثي و20 آخرون في معارك دارت في مثلث باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد، وفق ما أعلن الجيش اليمني.

كما أسفرت العملية العسكرية عن قطع خطوط الإمداد للحوثيين واستعادة أسلحة متنوعة .

ودعت اللجنة العليا للإغاثة، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن إلى تسمية الأمور بمسمياتها وتحميل الانقلابين المسؤولة الكاملة والواضحة على المجازر والجرائم كافة.

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