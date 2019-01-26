الحوثيون يقصفون مطاحن البحر الأحمر في الحديدة

أخبار الآن| الحديدة - اليمن - (سبأ)

قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف مطاحن وصوامع البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذائف الهاون والهاوزر.

وقال مصدر عسكري يمني " إن المليشيات قصفت بعدد من القذائف مطاحن وصوامع الغلال التي يخزن فيها القمح وأدى إلى احتراقه بالكامل وتضرر أجزاء أخرى من الصوامع مخلفة أضراراً مادية بالغة فيها".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن استهداف الميليشيا للمطاحن يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة اليوم لهيئة الأمم المتحدة للمطاحن وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي في إطار تعنت وفد الحوثي في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.

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