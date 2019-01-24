الرئيس اليمني يتهم الحوثيين بعدم تطبيق اتفاق السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخميس مليشيات الحوثيين بعدم تطبيق الاتفاق في الحديدة غرب اليمن.

وأكد الرئيس اليمني خلال لقاءه في العاصمة السعودية الرياض مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث ورئيس لجنة رئيس فريق الأمم المتحدة المكلّف الإشراف على تنفيذ اتفاق الحُديدة في غرب اليمن، الجنرال باتريك كمارت، بإلتزام الحكومة الشرعية باتفاق السويد".

ودعا الرئيس اليمني إلى "الإسراع في تنفيذ بنوده (الاتفاق) ومنها ما يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة ومينائها والوفاء بتعهدات ملف (اتفاق تبادل)الأسرى والمعتقلين".

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