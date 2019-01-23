مقاتلات التحالف تدمر معسكراً حوثياً في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



شنّت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، 13 غارة، على معسكر تدريبي لمليشيات الحوثي في محافظة ذمار، التي تبعد مائة كيلومتر جنوبي العاصمة صنعاء.

ووفقاً لوسائل إعلام، فإنّ مقاتلات التحالف، استهدفت المعسكر في منطقة قاع الحقل الذي يعتبر وادي كبير، يقع في مخلاف بني حاتم، غرب مديرية ضوران أنس، حولته ميليشيات الحوثي إلى معسكر لتدريب أفرادها قبيل إرسالهم لجبهات القتال.

وفي وقت سابق، تمكنت المقاومة اليمنية من تفجير مخزن صواريخ، تابع لمليشيات الحوثي في ضاحية وادي القيض، التابع لمديرية سنحان جنوبي مدينة صنعاء، بواسطة صاروخ موجه.

وتستهدف مقاتلات التحالف في أوقات مختلفة، معسكرات تدريبية ومخازن أسلحة تتبع للمليشيات الحوثية في اليمن.

وتسفر هذه الاستهدافات عن تدمير تلك المعسكرات، والتأثير على قدرات المليشيات العسكرية التي تدعمها إيران.



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