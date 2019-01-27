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قتل رجال شرطة في انفجار قنبلتين شمال العراق

أخبار الآن | العراق (صحف)

قتل أربعة على الأقل من رجال الشرطة وجرح 11 في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا قوافل للشرطة، في هجومين منفصلين بشمال العراق، حسب ماقالت الشرطة ومصادر طبية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

وقال قائد شرطة بلدة الشرقاط العقيد مجيد الغتران إن اثنين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية عندما انفجرت قنبلة في حافلة تقل رجال شرطة كانوا في طريقهم للعمل قرب البلدة.

وأضاف أن قنبلة أخرى انفجرت في مجموعة من رجال الشرطة كانوا في طريقهم لموقع الانفجار الأول، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.
ونفذ متطرفون من تنظيم داعش هجمات في المنطقة منذ هزيمتهم عسكريا في العراق في ديسمبر عام 2017.

 

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