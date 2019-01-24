اتجاه لتغيير باتريك كامرت في اليمن

أخبار الآن | الحديدة – اليمن (أ ف ب)

ذكرت مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة تبحث عن خليفة لـ باتريك كامِرت رئيس المراقبين الأممين في الحديدة



مصدر أوضح أن كامِرت سيرحل في نهاية الأمرعندما يتم العثور على خلف له ، لافتا الى أنّ مشاورات بدأت بهذا الشأن.

وأشار المصدر إلى أنّ العقد الأوّلي لا ينصّ مبدئياً على ضرورة تولّيه قيادة فريق المراقبين.

ويقود الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامرت منذ 23 كانون الأول/ديسمبر 2018 بعثة مراقبي الأمم المتحدة التي صادق عليها مؤخرا مجلس الأمن وستضم عند اكتمالها 75 مراقبًا مدنياً.

ومنذ وصوله إلى اليمن في 23 كانون الأول/ديسمبر، واجه كامرت صعوبات مع المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مدينة الحديدة.

وتعرض موكبه في 17 كانون الثاني/يناير لإطلاق نار لم يوقع إصابات وذلك عند خروجه من اجتماع مع الحكومة اليمنية. وقالت الأمم المتحدة إنها لا تعرف مصدر إطلاق النار.

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