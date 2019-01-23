وزير حقوق الإنسان اليمني: الحوثيون عرقلوا المسار السياسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، خرجت عن الإجماع اليمني المتعلق بمخرجات الحوار الوطني، ما أدى إلى عرقلة المسار السياسي في اليمن، وصولاً إلى الانقلاب على الشرعية.

وقال عسكر، في كلمة ألقاها في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن "الحوار الوطني تمكن في يناير 2014 من التوصل إلى نتائج مهمة طبقا لتطلعات الشعب اليمني، إذ تضمن مسودة دستور جديد لدولة يمنية فدرالية".

وأضاف أن الشعب اليمني كان يرغب في المشاركة في الاستفتاء على نتائج مخرجات الحوار الوطني "الذي شاركت فيه عمليا كل قطاعات الشعب اليمني".

وأشار عسكر إلى أنه في النصف الثاني من عام 2014 اتخذت الأوضاع في اليمن منحنى خطيرا، إذ رفضت ميليشيات الحوثي ما اتفق عليه اليمنيون جميعا في مؤتمر الحوار الوطني، بمن فيهم الحوثيون أنفسهم، وفق الوزير محمد عسكر.

وتابع: "هذه الجماعة المسلحة عرقلت المسار السياسي في اليمن، مما أدى إلى وقوع الانقلاب على الحكومة الشرعية في 21 من سبتمبر 2014".

وقال عسكر: "إن اليمنيين كانوا يأملون بالمشاركة في استفتاء على مسودة الدستور لتطبيق الحوار الوطني، وإقامة المؤسسات الجديدة للدولة الفدرالية الجديدة".

وأضاف: "على عكس ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، غزت ميليشيات الحوثي العاصمة صنعاء، واحتلتها بقوة السلاح وعرقلت المسار السياسي ومخرجات الحوار، ونهبت مؤسسات الدولة بما فيها الجيش".

وتابع المسؤول اليمني بالقول: "للعام الرابع على التوالي مازال الحوثيون ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون جرائم حرب، وينتهكون القانون الدولي والإنساني بشكل صارخ".

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