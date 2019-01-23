قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في الريف الشرقي لدير الزور

أخبار الآن | دير الزور - سوريا (المرصد السوري)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تمكن قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، من تحقيق تقدم مهم واستراتيجي، في الريف الشرقي لدير الزور عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على نحو نصف بلدة الباغوز فوقاني، والتي تعد آخر بلدة يحتلها تنظيم داعش في سوريا عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، مع تقدم على محاور في أطراف المنطقة، لتتقلص المناطق التي يحتلها التنظيم لنحو 10 كلم مربع من المنطقة.

حيث رصد المرصد السوري تمشيط قوات سوريا الديمقراطية للمناطق التي تقدمت إليها، وسط تقدم حذر في المنطقة، بغية تثبيت سيطرتها وتحاشياً لوقوع خسائر بشرية كبيرة نتيجة الألغام المزروعة بكثافة في المنطقة من قبل التنظيم.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انهيار من تبقى من تنظيم داعش حيث لا يزال من تبقى في آخر ما بقي للتنظيم من جيب بشرق الفرات، يرفضون الاستسلام، في الوقت الذي سلم المئات أنفسهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لقوات سوريا الديمقراطية.

أيضاً نشر المرصد السوري قبل ساعات أنه رصد استمرار العمليات العسكرية في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، في هجوم متواصل لإنهاء ما تبقى من جيب التنظيم، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، ورصد المرصد السوري عمليات قصف متقطعة من قبل طائرات التحالف الدولي، على مناطق يحتلها التنظيم في الـ 15 كلم مربع المتبقية له من شرق الفرات.

كما رصد المرصد السوري عمليات تنقل مستمرة من قبل التحالف الدولي على خطوط التماس والجبهة المقابلة والمحيطة بالجيب الأخير المتبقي للتنظيم، فيما دخلت 3 حاملات تحمل على متنها 3 كاسحات ألغام، في تحضير لعملية تقدم عبر تفجير الألغام الكثيفة التي زرعها التنظيم، والتي تمنع إلى الآن عمليات التقدم وإنهاء تواجد التنظيم.

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