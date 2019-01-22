الأردن يرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا، وتعيين دبلوماسياً برتبة مستشار قائماً بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان سلمان القضاة، إن تعيين الدبلوماسي يأتي انسجاماً للموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة.

وأوضح القضاة، أن الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة السورية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لها أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين.



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