لبنانيون يتظاهرون بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية

أخبار الآن | بيروت - لبنان (صحف)

خرج مئات المدنيين في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت في احتجاجات حملوا خلالها الزعماء السياسيين المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وقال محتجون إن الاحتجاج كان مقررا من قبل، ولم يتقرر ليتزامن مع استضافة لبنان "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية".

وقال متظاهر يدعى عمران فوعاني "نحن نازلين اليوم أولاً بوجه السلطة اللي وصّلت البلد لحالة الانهيار ونحذرها من الاستمرار بهذا النهج، لأنه سيؤدي إلى انهيار البلد وهي تتحمل مسؤولية الانهيار وما تحمّله للطبقات الفقيرة وأصحاب الأجر المحدود".

ولبنان، الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد، في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار سليم.

ويسعى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتشكيل حكومة من فصائل مختلفة وفقا لنظام طائفي لتقاسم السلطة.

ويقول البنك الدولي إن أحدث بيانات رسمية متاحة تشير إلى أن ثلث السكان تقريبا يعانون من الفقر.

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