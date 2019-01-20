قمة بيروت.. قادة غائبون وبيان غير واضح

أخبار اللآن| بيروت - لبنان- (ماريا الفحل )

انطلقت القمة العربية التنموية الاقتصادية في بيروت بدورتها الرابعة حيث ستخرج بمقررات مهمة وتناقش بنودا تتعلق بقضايا العالم العربي وهمومه المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية

تُلاقي القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت في بيروتفي مقرراتها المرتقبة البُعد الاستراتيجي الذي يُمليه انعقادها على تَقاطُع سياسي - تنموي بالغ الأهمية يضرب مواعيد مع أكثر من محطة عربية وعالمية بمشاركة الرئيس الموريتاني وممثلين عن الدول العربية المشاركة

رئيس الجمهورية ميشال عون افتتح الجلسة الاولى وأعلن عن اتخاذ عبارة الازدهار من عوامل السلام عنوانا للقمة

الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قدم في كلمته رؤية اقتصادية لتحقيق النمو في العالم العربي والقضاء على الفقر

بعد ذلك كانت كلمات لرؤساء الوفود المشاركة

رئيس الجهورية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز وزير خارجية دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

وخلال الجلسة أطلقت دولة الكويت مبادرة لإنشاء صندوق للإستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد

تبحث القمة العربية التنموية مشاريع قرارات أعدها وزراء الخارجية حول 29 بندا مطروحا على جدول الأعمال.

ومن أبرز هذه البنود دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين، والإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي. انشاء منطقة غربية للتجارة الحرة تحقيق الامن الغذائي العربي تفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة والسوق العربية المشتركة للكهرباء

وتم التأكيد على أن هذه القمة هي في غاية الأهمية للدول العربية كونها تساعد في الخروج بآليات اقتصادية وبرامج تعاون مشترك من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي للدول المشاركة

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