قمة بيروت الاقتصادية تناقش تحديات آنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سعد النعواشي )

يعول لبنان على القمة الاقتصادية العربية التي تُعقد على أراضيه ، لينهض بالدول المشاركة بمفهوم اقتصادي خاص يعود بالمنفعة على الدول كافة ، خاصة أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها العاصمة بيروت هذه القمة بعدما كانت قد استضافت هذا الحدث في عام 2002 .

جلسة وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس التحضيري للقمة الاقتصادية والتنموية ، تنطلق باستضافة العاصمة اللبنانية بيروت من 18 إلى 20 يناير الجاري، فيما سلم وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في المملكة العربية السعودية، أحمد بن عبد العزيز القطان، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رئاسة الجلسة.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يشير إلى أن التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة تفرض على الدول بلورة رؤى جديدة والخروج بأفكار لا تكتفي بمخاطبة الحاضر بل تنصب على المستقبل وتطوراته المتسارعة ،



تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل تحمل فرصاً أوسع ومعدلات تنمية أسرع تنعكس على الإنسان ، وتقتضي من الدول العمل بروح المسؤولية من أجل أن تكون هذه القمة خطوة نوعية على طريق التنمية العربية

وزير الخارجية اللبناني لفت إلى أن بلاده نواجه تحديات كبيرة تبدأ من الحروب، وسوء التغذية، والفقر ، بالإضافة إلى التعصب والتطرف والإرهاب، وأضاف أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كثيرة والدول هي من تتحمل مسؤوليتها ، مشدداً على وضع رؤية اقتصادية عربية موحدة، مبنية على مبدأ سياسي بعدم الاعتداء على بعضنا وعدم التدخل بشؤونِ بعضِنا،

وزير خارجية فلسطين رياض المالكي أكد على أن العالم العربي يمتلك إمكانات اقتصادية هائلة ومتنوعة ولابد أن تأخذ الأمة العربية دورها في صنع قرار المجتمع الدولي على كل المستويات الاقتصادية والتنموية والسياسية ،

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي شدد على أنه يجب أن توفر القمة وقفة لتقويم حالة علاقتنا الاقتصادية للنظر في عوائق تأخرها وواضحة التبعات الأساسية لغياب التوافق السياسي على حالة الاقتصاد بشكل عام ، كما رأى الصفدي أن الأزمة السورية ماتزال الحدث الأبرز على الساحة العربية .

وزير الخارجية العراقي الحكيم دعا الدول العربية للمساهمة في تأهيل المناطق الأثرية التي دمرها تنظيم "داعش"، وإعمار جامعة الموصل ، من جهته، اعتبر وزير الصناعة اليمني محمد الميتمي أن الحرب في اليمن أنتجت واقعاً مأساوياً على جميع الصعد والحكومة تعمل في وضع صعب ومعقد

الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أعلن أن جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية يشمل أكثر من 27 بنداً منها إدارة النفايات الصلبة والسوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة عربية لمجال الاقتصاد الرقمي ومنها ما يخص المرأة والطفل والفقر.

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