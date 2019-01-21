الحوثيون يسرقون تراث عاصمة اليمن القديمة.. والإيسيسكو تدين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الانتهاك الحوثي الخطير المتمثل بإقدام الميليشيات، الموالية لإيران، على نهب المخطوطات والكتب التاريخية والعلمية ونفائس نادرة من مكتبة زبيد، غربي اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن الميليشيات الانقلابية نهبت المخطوطات والكتب التاريخية والعلمية، وبينها نفائس نادرة، من مكتبة زبيد الواقعة في القلعة التاريخية بالمدينة التابعة لمحافظة الحديدة.

وقال مصدر محلي للوكالة إن "مليشيات الحوثي لم تكتف بنهب الكتب والمخطوطات الأثرية التي تحتوي على تاريخ وحضارة المدينة التاريخية، كما قامت بنهب المولد الكهربائي الخاص بالمكتبة".

وتوثق المخطوطات والكتب المنهوبة لتاريخ المدينة التي كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر، وتمثل موقعًا تاريخيًا وأثريًا كبير على مستوى الوطن العربي.

وأُدرجت حاضرة زبيد التاريخية على قائمة التراث العالمي المهدّد بالخطر في عام 2000، لكن الخطر يتضاعف حاليًا عليها بسبب ممارسات الميليشيات التي تسعى لضرب ثقافة وتاريخ هذا البلد العريق.



اقرا ايضا: غريفيثس إلى اليمن لمتابعة تنفيذ إتفاق السويد