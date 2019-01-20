غارة أمريكية تقتل 52 مقاتلاً من جماعة الشباب الصومالية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها قتلت 52 مقاتلاً من جماعة الشباب الصومالية، في غارة جوية استهدفت أحد مواقعهم.

وكان ثمانية جنود صوماليين على الأقل، قتلوا بعد أن هاجمت الجماعة قاعدتهم في ضواحي بلدة كيسمايو، وفقاً لما أعلنه مسؤولون عسكريون ووجهاء محليون.

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر في قرى مجاورة، إن المسلحين نهبوا القاعدة واستولوا على آلية عسكرية.

وقال مسؤول عسكري صومالي، إن "الارهابيين هاجموا قاعدة بولوغادود العسكرية مستخدمين الاسلحة الثقيلة والمتفجرات، وتصدى الجيش الصومالي وقوات جوبالاند للجماعة قبل أن ينسحب لاحقاً من القاعدة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف المسؤول، "قتل ستة جنود خلال الهجوم وقضى اثنان بعد تفجير سيارة مفخخة عند استعادة القوات السيطرة على القاعدة".

وفي نفس السياق، ذكرت مصادر في قرى مجاورة، إن المسلحين نهبوا القاعدة واستولوا على آلية عسكرية، فيما قال أحد الوجهاء المحليين ويدعى حسن رشيد لوكالة "فرانس برس"، إن "مقاتلي جماعة الشباب نهبوا كل شيء في القاعدة، واضرموا النار في مخازن الاسلحة وصادروا آلية عسكرية، وقامت مروحيتان بشن غارات جوية خلال الهجوم".

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