غارات للتحالف العربي على قواعد عسكرية حوثية في صنعاء

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على قواعد ميليشيا الحوثي الإيرانية، من بينها قاعدة الديلمي ومعسكر الصيانة والحفاء وجبل النهدين، ومقر الفرقة الأولى مدرع سابقا في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت مصادر يمنية أن طيران التحالف استهدف أيضا الدفاعات الجوية في منطقة جدر والحصبة ومواقع قرب مطار صنعاء شمالي المدينة.

وأفادت المصادر بشن غارتين باتجاه حارة الدجاج بمنطقة الحصبة، إضافة إلى تحليق مستمر وبشكل كثيف لطائرات التحالف العربي.

ياتي ذلك بعد ساعات قليلة من اعلان التحالف بدء عملية نوعية في صنعاء وافادت مصادر ان العملية تستهدف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات بدون طيار، ومرافقِها اللوجستية.



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