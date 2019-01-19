غارة للتحالف العربي تقتل 9 حوثيين في تعز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت مصادر ميدانية يمنية، السبت، أن عددا من ميليشيات الحوثي قتلوا في غارة جوية شنتها طائرات التحالف العربي على معاقل الحوثيين في مدينة تعز جنوبي اليمن.

ولفتت المصادر الى ان ن الغارة، التي استهدفت مواقع للمتمردين في منطقتي "نقيل الكورة" والكَدَحَة"، جنوب غربي محافظة تعز، أدت إلى قتل 9 مسلحين حوثيين على الأقل وجرح آخرين.

وأكدت المصادر أن الغارة التي نفذتها طائرات التحالف العربي، أسفرت عن تدمير عربات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية، كان على متنها ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية.

وتأتي هذا الغارة بعد يوم فقط من مقتل عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية وجرح آخرين، خلال إحباط ألوية العمالقة التي تعمل في إطار القوات الشرعية باليمن، هجوما مسلحا للمتمردين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية يمنية إن قوات ألوية العمالقة تصدت لهجوم مليشيات الحوثي الإيرانية على الخط الترابي لمديرية التحيتا. وجاء هجوم المتمردين لقطع الطريق الوحيد المؤدي إلى مركز مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

ويسيطر الحوثيون على بلدات ومدن في محافظة الحديدة، وعلى رأسها مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، ويرفضون تطبيق الاتفاق القاضي بانسحابهم تحت إشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

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