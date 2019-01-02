حريات الصحافة...في مهب الحوثيين

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

رصد تقرير حقوقي وقوع 144 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام الماضي منها 12 حالة قتل.

وقال تقرير لمرصد الحريات الإعلامية التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إنه رصد 43 حالة اختطاف ومحاولة اختطاف، و11 حالة إصابة، و6 محاولات قتل، و16 حالة اعتقال، و10 حالات اعتداء، و9 حالات فصل عن العمل، و7 حالات تهديد، و5 حالات اقتحام ونهب منازل إعلاميين، و12 انتهاكا ضد مؤسسات إعلامية، و13 انتهاكا أخرى.

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