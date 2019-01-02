الصحافة في اليمن .. حالات قتل وانتهاكات بالجملة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها السنوي الخاص بوضع الحريات الصحافية في اليمن للعام 2018 وكشفت أن ميليشيات الحوثي تصدرت قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحافيين.

ووصف التقرير وضع الصحافيين في اليمن بأنه أصبح مخيفاً جداً، حيث قتل 42 صحافياً وناشطاً إعلامياً منذ الانقلاب على السلطة الشرعية أواخر عام 2014 وحتى نهاية العام الماضي 2018، لافتا إلى اختطاف أكثر من 400 صحافي لا يزال بعضهم في معتقلات الحوثي وتنظيم القاعدة.

مضيفا أن صنعاء جاءت في صدارة مناطق الانتهاكات الخاضعة لاحتلال الحوثيين.

ويشير المرصد في تقريره السنوي حول ” الانتهاكات للحريات الإعلامية في اليمن ” الى تعرض 12مؤسسة اعلامية خلال العام الماضي 2018 لانتهاكات مختلفة تنوعت بن اغلاق وقصف واقتحام واعتداءات مختلفة، كان منها اقتحام واحراق مؤسسة الشموع للطباعة والنشر في عدن.



وجدد المرصد مطالبته المتكررة لجميع الاطراف في اليمن برفع القيود التعسفية عن الصحفيين وحريات الرأي والتعبير، داعيا بنفس الوقت كافة المنظمات الدولية والحقوقية والمنظمات المعنية بحقوق الصحافة حرية التعبير بتكثيف جهودهم التضامنية والضغط بسرعة الافراج عن المختطفين واحترام آرائهم.

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