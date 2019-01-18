سوريا غير مدعوة لقمّة بيروت الاقتصادية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

نفى الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، دعوة سوريا لحضور القمة الاقتصادية العربية المنعقدة في بيروت.

وقال زكي إن موقف الجامعة العربية لم يتغير حيال دعوة سوريا إلى الجامعة العربية، مضيفاً أن الجامعة لم تقدم أي دعوة بهذا الخصوص.

وصرح سفير النظام السوري في بيروت علي عبد الكريم علي أمس الخميس، بأن بلاده تلقت دعوة من الرئاسة اللبنانية للمشاركة في القمة، لكن دمشق اعتذرت عن الحضور.

وكانت الجامعة العربية علقت عضوية سوريا عقب اندلاع الأزمة فيها عام 2011، وسحبت الدول العربية سفراءها من العاصمة السورية، لكن بعض الدول العربية بدأت مؤخراً اتخاذ بعض الخطوات لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

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