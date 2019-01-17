انطلاق الاجتماعات المواكبة للقمة العربية الاقتصادية في بيروت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أف ب)



انطلقت الخميس الاجتماعات المواكبة للدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، والتي من المقرر أن يتم خلالها بحث قضايا عدة تتنوع بين الأمن الغذائي مروراً بالتبادل التجاري وأزمة اللاجئين.

وتسبق هذه الاجتماعات التي يحضرها كبار المسؤولين ووزراء الخارجية العرب مؤتمر القمة الذي يعقد الأحد ويحضره قادة عرب أو ممثلون عنهم.

وطغت خلال التحضيرات للقمة الفترة الماضية نقاشات حول إمكانية دعوة سوريا التي عُلقت عضويتها في جامعة الدول العربية في 2011، لحضورها.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الخميس بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، لصحافيين، إن "المسألة السورية لها جوانب مختلفة وحساسة"، مضيفاً "عندما يحصل توافق عربي ونتأكد أنه لا توجد اعتراضات.



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