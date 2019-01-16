تسلل إسرائيلي بملابس عسكرية إلى الأراضي اللبنانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رصدُ تسلل شخص يرتدي ملابس عسكرية إسرائيلية، الشريط الحدودي باتجاه الأراضي اللبنانية، قبل أن يتوارى عن الأنظار، حسبما كشفت وسائل إعلام لبنانية.

وأشارت المصادر بأن العسكري كان يحمل صندوقا به مستندات، حيث قام بتمزيق السياج الأمني واجتاز الحدود متجهاً نحو موقع الراهب في بلدة عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان، قبل أن يتوارى عن الأنظار.

وفيما أكدت مصادر محلية أن المنطقة تشهد تحركات أمنية استثنائية منذ ساعات، حيث يعمل عدد من الأهالي وعناصر أمنية من أجل العثور على المتسلل الإسرائيلي.

ولم ترد تفاصيل من جانب الجهات الأمنية الرسمية في لبنان، حتى الآن.

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