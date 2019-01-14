ليبيا تنسحب من قمة لبنان الاقتصادية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت ليبيا انسحابها من القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في لبنان بسبب إهانة عناصر حركة "أمل" للعلم الليبي.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني أحمد عمر الأربد، إن الوزارة قررت رسمياً عدم المشاركة على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع إقامتها بالعاصمة بيروت، وسيكون مقعد دولة ليبيا شاغراً.

من جهتها، أعلنت رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، فوزية الفرجاني، عن عدم حضورها قمة بيروت رغم تلقيها دعوة من رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق إزالة مجموعة من الشبان أعلاما ليبية بالقرب من مكان انعقاد القمة، ورفع مكانها رايات حركة "أمل"، فيما رفع آخرون صوراً لـ موسى الصدر.

يشار إلى أن بيروت تستعد لانعقاد القمة الاقتصادية التنموية العربية خلال الفترة من 18 وحتى 20 يناير الجاري.

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