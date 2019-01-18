تحديد موعد انتخابات الرئاسة الجزائرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون في 18 نيسان/أبريل المقبل.



وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، أكد أن إدارته جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة دستوريا، ولم تُبْدِ أي شخصية حكومية رغبتها في الترشح لهذه الانتخابات حتى الآن.



وقال بدوي في كلمة أمام رؤساء البلديات بالعاصمة الجزائر، إن الادارة جاهزة لتنظيم العملية الانتخابية للرئاسيات.

وأوضح أن تجربة الإدارة المركزية والمحلية تمكنها من توفير كل الامكانيات البشرية والمادية لتنظيم هذه العملية الانتخابية بعد قرار استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار إلى أن استدعاء الهيئة الناخبة هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.

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