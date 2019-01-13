8 قتلى و27 مصاباً بسبب الطقس بالجزائر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توفي 8 أشخاص وأصيب 27 آخرون في حوادث مرورية مختلفة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق متفرقة من الجزائر ، بحسب ما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني .

وقال الأمن الجزائري في بيان، إن الجهات المختصة والمعنية تواصل عملها في مختلف ولايات البلاد لتنظيم حركة المرور، وفتح الطرقات المغلقة بعد هطول الأمطار الغزيرة، والثلوج في اليومين الماضيين.

من جهتها كشفت مصالح الدرك الوطني الجزائري في بيان تضرر 10 ولايات من الثلوج في الساعات الـ 72 الماضية.

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