أمريكا لم تتراجع بعد هجوم منبج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضح مسؤولون رفيعو المستوى بالبيت الأبيض أنه لا يوجد نية لتراجع الرئيس دونالد ترمب عن قراره المتعلق ببدء إنسحاب الجنود الأميركيين من سوريا.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش على دورية للتحالف في مدينة منبج شمال سوريا, واسفر عن مقتل تسعة عشر شخصا بينهم أربعة امريكيين.

ويأتي الهجوم بعد مرور ما يقرب من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ أنه سيسحب جميع القوات الأميركية، وعددها نحو ألفي جندي، من سوريا بعد أن خلص إلى أن تنظيم داعش قد هُزم هناك. ودفع هذا الإعلان وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى الاستقالة.

وأفاد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن جنوداً أميركيين كانوا من بين قتلى الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة منبج، وهو الأول الذي يستهدف قوات التحالف في هذه المدينة منذ عشرة أشهر. وتبنى تنظيم داعش الهجوم.

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