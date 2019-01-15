تمديد تواجد القوات الأمريكية على الحدود مع المكسيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب )



أعلن البنتاغون الإثنين أنه تم تمديد انتشار القوات الأمريكية على الحدود مع المكسيك حتى أيلول/ سبتمبر المقبل بهدف دعم حرس الحدود في مواجهة تدفق المهاجرين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن نشر تلك القوات قبل الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر تحسبا لوصول آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم البنتاغون في بيان إن "وزير الدفاع بالوكالة بات شاناهان وافق على طلب تقديم المساعدة لوزارة الأمن الداخلي حتى 30 أيلول/سبتمبر 2019".

وينتشر حاليا أكثر من 4500 جندي على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكان مقررا أن ينتهي انتشار تلك القوات الأميركية في منتصف كانون الأول/ديسمبر، غير ان وزارة الأمن الداخلي طلبت في بادئ الأمر من البنتاغون أن يتم تمديد هذا الانتشار حتى 31 كانون الثاني/يناير نظرا الى "التهديد المستمر" على الحدود.

وفي وقت لاحق بعثت وزارة الأمن الداخلي طلبا جديدا للمساعدة إلى البنتاغون في نهاية كانون الأول/ديسمبر، وقد تمت للتو الموافقة على طلب المساعدة هذا، وهو لا يشمل تمديدا لانتشار القوات على الحدود فحسب، بل أيضا تغييرا في طبيعة مهمات العسكريين.

وقال البنتاغون في بيانه إن "الدعم (الذي توفره) وزارة الدفاع على الحدود الجنوبية الغربية سيتحوّل من تعزيزٍ لنقاط الدخول، إلى المراقبة المتنقلة و(عمليات) الكشف، فضلا عن وضع أسلاك شائكة بين نقاط العبور"، مشيرا الى انه سيُواصل ايضا "توفير دعم جوّي".

ويتبادل الجمهوريون والديموقراطيون الاتهامات بشأن مأزق إقرار مشروع الميزانية الذي أدى إلى إغلاق جزئي للإدارات الأميركية. وحجر العثرة هو تمويل بناء الجدار على طول الحدود مع المكسيك، الذي وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 ويعارضه الديموقراطيون بشدة.

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