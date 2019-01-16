25 بالمئة من القوات الأجنبية انسحبت من العراق في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن أكثر من 25 بالمئة من القوات الاجنبية، وغالبيتها أمريكية، انسحبت من البلاد خلال عام 2018.

ويأتي هذا التصريح بعد شهر من إعلان الولايات المتحدة الامريكية سحب جنودها من سوريا واتخاذ العراق "قاعدة" عند الضرورة.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء "في كانون الثاني/يناير 2018، كان هناك حوالى 11 ألف جندي أجنبي، 70 بالمئة منهم أمريكيون" في العراق.

وتابع "في كانون الاول/ديسمبر، انخفض العدد الكلي الى ثمانية آلاف، بينهم ستة الآف أمريكي".

وأعلن العراق نهاية عام 2017 "النصر" على داعش وطردهم من جميع المدن التي كانت تحت سيطرتهم، بعد ثلاث سنوات من المعارك التي خاضتها القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

ولا تزال جماعات من الارهابيين تنفذ هجمات من وقت لآخر في مناطق متفرقة من العراق. بينما يتواجد داعش في مناطق جبلية محدودة حدودية مع سوريا.

وبلغ عدد القوات الأمريكية خلال الفترة التي تلت الاجتياح الأمريكي للعراق، في 2003، 170 ألف جندي في عموم العراق، قبل ان تنسحب نهاية عام 2011، وفقا لقرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. لكنها عادت مجدداً الى العراق عام 2014، في إطار التحالف الدولي المناهض لداعش.

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