محادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في عمّان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشارت مصادر في الأمم المتحدة، إلى بدء المحادثات بين الحكومة اليمنية الشرعية، والميليشيات الحوثية، في العاصمة الأردنية عمّان، بشأن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

وأوضحت وسائل إعلام، أن وفداً رفيع المستوى من الحكومة اليمنية وصل عمان الأربعاء، إذ سيعقد اجتماع مع الحوثيين في أحد فنادق العاصمة الأردنية.

في وقت سابق، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، انطلاق الاجتماع في عمّان، لافتاً إلى أنّ ممثلي الحوثيين وصلوا الأردن الثلاثاء.

وكانت الحكومة الأردنية وافقت على استضافة الاجتماع بطلب من بعثة الأمم المتحدة.

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