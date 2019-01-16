قتل 23 مسلحا من ميليشيا الحوثي في غارات للتحالف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )

قتل 23 مسلحا من ميليشيا الحوثي، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، فى مواجهات مع الجيش اليمنى، وغارات لمقاتلات التحالف العربى استهدفت مواقعهم وتحركاتهم غرب تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدى قوله "إن الجيش هاجم مواقع الميليشيا فى عزلة القحيفة، واستهدفت مدفعية الجيش تجمعات للميليشيا فى منطقة القاعدة مما أسفر عن مقتل 11 عنصرًا حوثيًا وأصيب آخرون".

وأضاف "أن 12 آخرين من الميليشيا قتلوا وأصيب عدد كبير منهم فى 5 غارات لمقاتلات التحالف العربى استهدفت مواقع الحوثيين فى جبل البرقة وغارات آخرى فى الشامية مما أسفر عن احتراق طقم وتدمير مخزن أسلحة وخسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد".

وأكد الخليدى أن المواجهات مستمرة على امتداد جبهات مقبنة لتحريرها من سيطرة الميليشيا.

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