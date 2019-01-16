ارتفاع حصيلة هجوم منبج الذي تبناه داعش إلى أكثر من 14 قتيلاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

تبنى تنظيم داعش قتل 15 شخصا في تفجير انتحاري بمدينة منبج السورية.

وتسبب التفجير وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن "بمقتل عنصر أمريكي من قوات التحالف الدولي وإصابة عنصر آخر بجروح بليغة" كانا داخل المطعم الذي استهدفه التفجير الانتحاري.



ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هبوط طائرة مروحية في منبج، قامت بنقل الجثمان ونقل الجرحى إلى مشافي ضمن منطقة شرق الفرات، وتطويق القوات الأميركية لمكان وقوع التفجير.

ويأتي هذا الهجوم عقب تفجير استهدف قوات التحالف الدولي في نهاية مارس 2018 مدينة منبج أيضا، مما أسفر عن مقتل عنصرين من التحالف وإصابة آخرين.

وللتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في منبج، التي تسيطر عليها قوات مجلس منبج العسكري بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.





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