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نزع 3 آلاف لغم زرعها الحوثيون في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب) 

نزعت القوات الحكومية اليمنية، آلاف الألغام التي خلفتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، في عدة مناطق بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقال مصدر ميداني إن القوات الحكومية أتلفت 3 آلاف لغم مختلفة الأحجام منها إيرانية الصنع، وتم تهريبها عبر ميناء الحديدة غربي البلاد.

وأضاف المصدر، أن القوات الحكومية عثرت في مناطق آل حماقي، وآل مغرم، ألغاماً مموهة، تم تصنيعها على شكل صخور.

ولفت إلى أن القوات الحكومية عثرت أيضاً على ألغام ذات تقنيات إيرانية وتستخدمها ميليشيات حزب الله اللبناني، والألغام المضادة للأفراد، وهي بلجيكية الصنع، حيث وجدت أعداد كبيرة منها في صعدة.

 

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