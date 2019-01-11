طائرات التحالف تدمر أهداف حوثية في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استهدفت قيادة التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن، مواقع لمليشيات الحوثي، المدعومة من إيران في محافظات يمنية عدة.

وأظهر مقطع فيديو نشره التحالف، استهداف ومهاجمة جماعات مسلحة، إضافة إلى عربة نقل وذخائر للمليشيات، في محافظة صعدة مديرية كتاف والبقع، كما استهدف مقاتلين من المليشيات في محافظة حجة بمديرية حرض.

يأتي ذلك، بعد رصد قوات التحالف العرب، مجموعات مقاتلة داخل مركز تجمع لمليشيات الحوثي في محافظة حجة مديرية بكيل المير.

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