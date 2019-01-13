بومبيو يصل الرياض في إطار جولته العربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية، في إطار جولته الشرق أوسطية.

وتأتي زيارة بومبيو للرياض ضمن جولة شرق أوسطية بدأها الوزير الأمريكي هذا الشهر من الأردن، حيث يحمل في جعبته العديد من الملفات الساخنة مثل ملف إيران، فضلا عن الحرب ضد داعش والإرهاب، والملف السوري.

وقبل زيارته الرياض، أكد المسؤول الأمريكي من العاصمة المصرية القاهرة، أن بلاده ستواصل دعمها للقاهرة في حربها ضد الإرهاب، وشدد على أن الولايات المتحدة مستمرة في حملتها للقضاء على داعش، حتى بعد قرار سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية.

واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير بومبيو في المطار.

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