بومبيو: السعودية حليف أساسي للولايات المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن علاقة الولايات المتحدة مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها، كما وصف السعودية بأنها شريك مهم لواشنطن.

ومن المقرر أن يزور بومبيو السعودية ويلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك ضمن جولته الشرق أوسطية التي تشمل تسع دول وتهدف إلى طمأنة حلفاء واشنطن بشأن التزام الولايات المتحدة بأمنهم.

وأكد أن السعودية حليف أساسي للولايات المتحدة وسنستمر في شراكتنا، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط: "نقول للشركاء إننا لن نغادر المنطقة".

وأضاف: "نريد تحالفاً وقوة عربية قادرة على مواجهة التحديات في المنطقة على اختلافها". وأكد أن "تدمير داعش أولوية وسنقوم بذلك بالتعاون مع حلفائنا".

وفي الملف الإيراني، قال بومبيو: "يجب أن يعلم الشعب الإيراني أن تدخل النظام في شؤون الدول الأخرى غير مقبول".

وأضاف: "على الشعب الإيراني أن يدرك أننا نريد له الحياة الكريمة"، وتابع: "نريد أن نسمع أصوات الشعب الإيراني". وقال إن "الشعب الإيراني يجب أن يعلم أن تدخل النظام في شؤون الدول الأخرى غير مقبول".

وصرح بأن "قمة بولندا ستتطرق لعدة ملفات على رأسها الملف الإيراني". وفي الشأن السوري، شدد بومبيو على أن "إعلان الانسحاب من سوريا لا يتناقض مع استراتيجيتنا تجاه إيران". وذكر أن "انسحاب قواتنا من سوريا لا يعني تراجعاً عن مكافحة الإرهاب".

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