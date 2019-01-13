إحباط محاولة حوثية لاغتيال فريق الحكومة بلجنة الحديدة

... الإرياني: نطالب بموقف أممي حاسم تجاه ممارسات الحوثي طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من العبث الذي تمارسه مليشيات الحوثي

... الحكومة اليمنية دعت إلى وقف بث قناة المسيرة التابعة للحوثيين قام وزير الإعلام اليمني الدكتور معمر الإرياني وبدعم واسناد من قوات تحالف دعم قوات الشرعية , بإيقاف بث قناة المسيرة التابعة للميلشيات الحوثية

... تركيا تحبط عملية بيع خنجر معمر القذافي المهرب! (صور) تمكنت وحدة مكافحة التهريب في الشرطة التركية، من مصادرة خنجر ثمين يعود للرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

... محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي في أبوظبي استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

... الجولاني والظواهري.. من يُنهي من في سوريا؟ تطورات جديدة في ساحة الاقتتال السورية، بعد ليلة مواجهات عنيفة في ريف إدلب، بين هيئة تحرير الشام ومجموعة "نور الدين الزنكي"