إحباط محاولة حوثية لاغتيال فريق الحكومة بلجنة الحديدة
أخبار الآن| الحديدة - اليمن (وكالات)
أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن قوات الجيش بدعم من التحالف أحبطت عملية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.
وقال الوزير إنه تم إحباط استهداف الفريق الحكومي برئاسة اللواء صغير بن عزيز عبر طائرة حوثية مسيرة مصنعة في إيران.
واعتبر الإرياني أن ذلك "محاولة منها لإفشال تنفيذ اتفاق السويد وإجهاض جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسوية الأزمة".
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