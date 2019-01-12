قرار أممي بتوسيع مهمة المراقبين في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



أعلنت بريطانيا، طرح مشروع ِ قرار على مجلس الأمن الدولي، يقضي بتوسيع مهمة المراقبين الدوليين

المكلّفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية ، والسماح ِ بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة هناك.

وينصّ مشروع القرار، على نشر نحو 75 مراقباً في الحديدة ومينائها، وفي مرفأي الصليف وراس عيسى ، لفترة أولية مدّتها ستة أشهر، بحسب مسوّدة حصلت عليها وكالة "فرانس برس".

وفي ذات الإطار، توقّع دبلوماسيون، أن يطرح المجلس مشروع القرار على التصويت الأسبوع المقبل، في حين طالب موفد الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، طرفي النزاع، بالدفع لتحقيق تقدم كبير لإرساء الهدنة، قبل انعقاد جولة المحادثات المقبلة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، طلب من مجلس الأمن، الأربعاء، الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة وميناء الحديدة في اليمن، لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.

وتوصّلت المحادثات اليمنية التي جرت في السويد بإشراف الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر، إلى اتفاق ينص على نشر الأمم المتحدة فريقاً من المراقبين الدوليين، إلا أن الفريق المتواجد حالياً صغير، ويتألف من 16 مراقباً دولياً، بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

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