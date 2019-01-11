مسؤول أمريكي يوضح حقيقة انسحاب قوات بلاده من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

افاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب معدات من سوريا ولم تبدأ حتى الان بسحب جنود، وذلك توضيحا لمعلومات تم تداولها في هذا الصدد.

وقال المسؤول رافضا كشف هويته، إن الجيش الأمريكي لم يسحب قوات حتى الآن، في وقت أعلن التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، الجمعة أنه "بدأ عملية الانسحاب المنظم من سوريا".

وكان الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، شون راين، أعلن الجمعة في بيان لقد "بدأت قوة المهمات المشتركة -عملية العزم الصلب- عملية انسحابنا المدروسة من سوريا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي أن تنظيم داعش قد هزم، مؤكدا أن الجنود الأميركيين سيعودون إلى بلادهم.

واعلن مسؤول آخر في وزارة الدفاع الأميركية أن الجيش أجرى استعدادات للانسحاب.

وقال المسؤول إن الاستعدادات "تشمل التخطيط لنقل أشخاص ومعدات، وتجهيز المنشآت لاستقبال المعدات العائدة"، مؤكدا أن أي جندي لم يغادر حتى الآن.

وأكد البنتاغون أنه لن يعلن تحركات قواته أو يحدد موعد مغادرتهم سوريا.





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