المعارضة بشأن انسحاب أمريكا: ندعم خروج كل القوى الأجنبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلن نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض في المعارضة السورية، أن المعارضة تدعم انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا وخصوصاً إيران وميليشياتها. وأكد الحريري أن إيران وميليشياتها تسببت بانقسام طائفي للشعب السوري، وبمقتل الآلاف وتهجير الملايين.

جاء كلام المعارضة بعد أن أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، الأحد خلال زيارة لإسرائيل أن الانسحاب الأمريكي من سوريا يجب أن يتم مع "ضمان" الدفاع عن الحلفاء.

وقال بولتون لدى لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس "سنناقش قرار الانسحاب من شمال شرقي سوريا، بطريقة تضمن عدم قدرة #داعش على إحياء نفسه ليصبح تهديداً من جديد".

وأضاف "ولنتأكد كذلك من الضمان التام للدفاع عن إسرائيل وأصدقائنا الآخرين في المنطقة، وللاهتمام بمن حاربوا إلى جانبنا ضد داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية". وكان بولتون وضع في وقت سابق الأحد قبيل لقاء نتنياهو، شرطاً جديداً للانسحاب الأمريكي من سوريا، قائلاً إنه يجب أن توافق تركيا على حماية الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.

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