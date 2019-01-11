اندلاع حريق في خزان مصفاة عدن النفطية جنوب اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارت العربية المتحدة - (وكالات)



اندلع حريق في أحد الخزانات التابعة لمصفاة عدن النفطية جنوب اليمن مساء الجمعة، بحسب مسؤول، مرحجا أن يكون ناتجا من "عمل تخريبي".

وقال مسؤول في المصفاة لوكالة فرانس برس، إن "الخزان الذي نشب فيه الحريق يحتوي على كمية قليلة تضم بقايا مشتقات نفطية، منوها أن الدفاع المدني يسعى الى محاصرة الحريق وعدم توسعه الى الخزانات المجاورة المليئة بالنفط والديزل الخاص بمحطات الكهرباء ضمن المنحة السعودية".

ورجح المسؤول أن يكون الحريق الذي اندلع في أحد الخزانات وامتد الى أحد الأنابيب "ناتجا من انفجار ويرجح انه عمل تخريبي قامت به عناصر تخريبية".

من جانبه، ذكر مصدر أمني أن قوات الأمن "منعت كل العاملين من الخروج وفتحت تحقيقا في الحادث بعد معلومات أولية تفيد ان الحريق نتيجة انفجار وعمل تخريبي".

وتضررت المصفاة جراء المعارك خلال عام 2015 بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

وتم استئناف العمل فيها في 2016 بعد توقفه لأكثر من عام.

وأدى توقف العمل بالمصفاة الى نقص حاد في المشتقات النفطية في عدن وانقطاع في التيار الكهربائي بعد نفاد المخزون من المحطة الكهربائية.

وكان انتاج النفط في اليمن متواضعا حتى قبل بدء النزاع، الا ان عائدات التصدير كانت تساهم في رفد الخزينة العامة بالايرادات.



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