القوات الأمريكية في سوريا.. انسحاب أم إعادة تموضع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة لم تسحب أي جنود من سوريا حتى الآن، لكنها قامت بسحب بعض المعدات العسكرية، مشددا على ان عملية الانسحاب غير مرتبطة بجدول زمني محدد .

الانسحاب الأمريكي من سوريا بدأ بالفعل .. هذا ما أكده الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شون راين، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش.

ورفض راين إعطاء تفاصيل إضافية تتعلق بالجدول الزمني للعملية والمواقع أو تحركات الجنود لأسباب أمنية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أن القوات الأميركية سحبت 10 آليات من قاعدة الرميلان باتجاه العراق.

كما تم انسحاب 150 جنديا أميركيا مع 10 عربات مدرعة من الرميلان

الجيش الأميركي لم يعطي أي تفاصيل عن عملية الانسحاب واعتبر أن الجدول الزمني لانسحاب 2000 جندي تمّ نشرهم في هذا البلد مايزال غير واضح

وكانت معلومات صحفية أكدت نقلا عن مسؤول في الإدارة الأميركية على علم مباشر بالعمليّة قوله إنّ سحب المعدّات مؤشّر على بداية الانسحاب الأميركي من سوريا.

من جهة ثانية .. أكد وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو ، إنّ الانسحاب الأميركي من سوريا سيتمّ، مؤكّداً أنّ واشنطن ستعمل بـ"الدبلوماسية" على "طرد آخر جندي إيراني" من هذا البلد.

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