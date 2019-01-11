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الحوثيون يختطفون عسكريين سابقين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اختطفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران 5 ضباط سابقين من القوات الجوية اليمنية من منازلهم في العاصمة صنعاء، واقتادتهم إلى جهات مجهولة، حسبما قالت مصادر محلية، اليوم الجمعة.

وأوضح أحد المصادر أن "5 ضباط من القوات الجوية أحدهم برتبة عميد يدعى محمد المطري، اختطفوا ليلة الخميس، من منازلهم في صنعاء، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب".

وأضاف المصدر أن "الضباط كانوا يعملون في القوات الجوية اليمنية حتى انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة في عام 2014، ليغادروا إلى منازلهم ويرفضوا الانصياع لتوجيهات الميليشيات والعودة للعمل لصالحها رغم المغريات والتهديدات المستمرة".

 

 

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